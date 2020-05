Julian Nagelsmann, l’enfant prodige che rifiutò il Real Madrid – VIDEO

Julian Nagelsmann, l’enfant prodige che rifiutò il Real Madrid: la carriera di uno degli allenatori più promettenti del mondo – VIDEO

Julian Nagelsmann è uno degli allenatori più chiacchierati del momento. Attualmente sulla panchina del Lipsia, l’allenatore tedesco vanta già numerosi record individuali e di squadra.

Ha portato l’Hoffenheim per la prima volta in Champions League ed è diventato il tecnico più giovane a esordire sia in Europa sia in Bundesliga. E nel 2018 si è concesso il lusso di rifiutare la chiamata del Real Madrid.