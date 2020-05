Julio Cesar: «Penso al Triplete tutti i giorni»

Julio Cesar ha parlato sulle pagine di Tuttosport del Triplete conquistato 10 anni fa con l’Inter. Le sue parole

TRIPLETE – «Al Triplete penso sempre, non solo in questi giorni. È stato un trionfo straordinario, non a caso riuscito a poche squadre. Sono orgoglioso di aver messo un timbro nella storia dell’Inter e del calcio mondiale».

NUOVA VITA – «Sono all’inizio, al momento gestisco Thiago Silva del Flamengo e Brazao, che l’Inter ha prestato all’Albacete. Sono due giovani portieri, ma è soltanto una coincidenza… (risata)».