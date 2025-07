Le parole di Ivan Juric in sala stampa dopo il test dell'Atalanta contro l'Under 23 - Calcio News 24

Juric, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la partita contro l’Under 23

L’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Under 23.

«Questo periodo quando lavori c’è gente che smaltisce bene altri meno. Secondo me ci sono stati tanti spunti su cui riflettere. Prima amichevole abbiamo affrontato una buona squadra. Possiamo ancora migliorare. Salute per fortuna bene. Ho visto un gruppo dove si lavora bene dove è necessario spingere dall’inizio. Scalvini? Mi sembra ogni giorno meglio. Scamacca ha fatto una settimana con noi bene, piano piano migliora. Oggi non volevamo rischiare però mi auguro che possa migliorare. In questo periodo lavori tanto sulla preparazione fisica. Ci sono cose che si possono migliorare. Il cercare. Queste settimane vanno valutate Sulemana è un giocatore bravo a costruire Ahanor bisogna avere pazienza ha buone caratteristiche tecniche. Samardzic? Ha grandi qualità tecniche e sono sicuro che potrà fare bene. El Bilal buon giocatore, ma vedremo»