Juric motivato: «Atalanta, possiamo fare bene. Scamacca? Pronto per giocare titolare e su Lookman...» - Calcio News 24

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, oggi in conferenza stampa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro il Pisa.

ASPETTATIVE – «Mi aspetto ciò che ho visto in questi quaranta giorni: partecipazione, applicazione e voglia di migliorarsi. Se i ragazzi giocheranno a mente libera, possono fare molto bene. Affronteremo una squadra preparata e che noi guardiamo con rispetto. L’Atalanta deve lavorare in silenzio con grinta e soprattutto grandissimi stimoli. Moduli? Al di là di ciò la nostra è una squadra con umiltà e concentrazione. Sarà un campionato difficile, ma anche molto stimolante»

NUOVI ACQUISTI – «Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso»

LOOKMAN – «Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta»

SCAMACCA – «Non è ancora al 100%, ma è pronto per essere titolare».