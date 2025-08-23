 Juric motivato: «Atalanta, possiamo fare bene. Scamacca? Pronto per giocare titolare e su Lookman...» - Calcio News 24
Juric motivato: «Atalanta, possiamo fare bene. Scamacca? Pronto per giocare titolare e su Lookman…»

6 minuti ago

Juric

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro il Pisa

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, oggi in conferenza stampa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro il Pisa.

ASPETTATIVE – «Mi aspetto ciò che ho visto in questi quaranta giorni: partecipazione, applicazione e voglia di migliorarsi. Se i ragazzi giocheranno a mente libera, possono fare molto bene. Affronteremo una squadra preparata e che noi guardiamo con rispetto. L’Atalanta deve lavorare in silenzio con grinta e soprattutto grandissimi stimoli. Moduli? Al di là di ciò la nostra è una squadra con umiltà e concentrazione. Sarà un campionato difficile, ma anche molto stimolante»

NUOVI ACQUISTI – «Krstovic, Zalewski, Ahanor, Kossounou e Sulemana hanno margini enormi. I primi due sono arrivati da poco, ma sono già pronti a dare il loro contributo, dall’inizio o a gara in corso»

LOOKMAN – «Quando un giocatore forza la mano, a pagarne le conseguenze sono i tifosi, che mettono passione e cuore. Le società devono fare i propri interessi, ma la delusione dei tifosi resta»

SCAMACCA – «Non è ancora al 100%, ma è pronto per essere titolare».

