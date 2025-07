Juric, ricoverato l’allenatore dell’Atalanta. Il comunicato della società sulle sue condizioni

Atalanta, il nuovo tecnico Ivan Juric ricoverato per una infiammazione alle vie aeree superiori: il comunicato del club orobico

L’Atalanta ha ufficialmente inaugurato la stagione 2025/26 con la ripresa degli allenamenti nella mattinata di martedì 15 luglio. Tuttavia, l’avvio del nuovo corso nerazzurro ha registrato un’assenza di rilievo: quella del tecnico Ivan Juric, chiamato in estate a raccogliere l’eredità di Gian Piero Gasperini.

L’allenatore croato non era presente al centro sportivo di Zingonia per motivi di salute. Come reso noto dal club bergamasco in un comunicato ufficiale, Juric è stato ricoverato presso il presidio ospedaliero Bolognini di Seriate, nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottor Davide Panciera. Il tecnico è stato colpito da una grave infiammazione delle vie aeree superiori, complicata da un’infezione batterica dell’epiglottide, che ha richiesto il ricorso a una terapia antibiotica endovenosa.

Nonostante la criticità iniziale del quadro clinico, le condizioni dell’allenatore sono in miglioramento e l’evoluzione del decorso fa ben sperare. Secondo quanto comunicato dalla società, Juric dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni, pronto a riaggregarsi al gruppo una volta superata del tutto la fase acuta dell’infezione.

Nel frattempo, il lavoro ad alta intensità previsto per la prima fase della preparazione è stato affidato allo staff tecnico, che seguirà le indicazioni lasciate dallo stesso Juric prima del ricovero. La squadra si ritrova dunque a fare i primi passi della nuova annata senza il proprio condottiero, ma con la determinazione di farsi trovare pronta al suo rientro.

L’Atalanta resta fiduciosa e unita attorno al suo nuovo tecnico, in attesa che possa tornare presto al suo posto in panchina.

COMUNICATO – «Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Jurić nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni».