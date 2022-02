ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juric: «Carichi per il Derby, Belotti può giocare. Su Bremer-Vlahovic…». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino.

DERBY – «Ci siamo allenati bene e concentrati, vogliamo fare una grande partita. Abbiamo la carica giusta, siamo consapevoli di quanto significa questa gara».

MOMENTO TORINO – «Prima della sosta eravamo al massimo, nelle ultime due abbiamo fatto partite medie e non sui livelli di prima. Ma tatticamente sono state gare diverse, nelle quali il Venezia ha cambiato modulo dopo mezz’ora e l’Udinese ci ha dato fastidio. Contro il Venezia abbiamo fatto una partita giusta, ma è andata male».

BELOTTI – «Ha fatto una buona settimana di allenamenti, può partire dall’inizio».

TRIDENTE JUVE – «Con Vlahovic e con Dybala, oltre a Zakaria, sono in un momento positivo tatticamente e fisicamente. Noi cambieremo un po’ le scalate, è inevitabile. Marchiamo con le diagonali, è il nostro modo di essere. In quella zona la marcatura è forte, andremo avanti come al solito. Bremer-Vlahovic sarà uno scontro importante».