Torino, Juric rilancia anche Aina: per il laterale si parla di rinnovo

Aina rigenerato dalla cura Juric: ha superato Singo e punta il prolungamento di contratto in scadenza a giugno 2023

Il lavoro di Ivan Juric sul rilancio dei singoli giocatori è proseguito anche in questa stagione e il simbolo della prima parte di campionato è Ola Aina. Al di là del gol di domenica, il secondo in granata guarda caso ancora contro l’Udinese, il nigeriano ha conquistato Juric: «E’ un grande giocatore, sta facendo benissimo» gli elogi per l’esterno.

Tutte altre parole rispetto a qualche mese fa, quando Aina partì per la coppa d’Africa e al ritorno, tra febbraio e maggio, racimolò appena cinque gettoni. Adesso, invece, il classe 1996 è diventato un titolare fisso e ragiona anche in chiave rinnovo.

Discorsi di rinnovo

A giugno scadrà il suo attuale contratto, il club di via Arcivescovado sta cominciando i discorsi per prolungare: l’obiettivo è arrivare fino al 2025, le parti si riaggiorneranno. I prossimi incontri per arrivare alla fumata bianca sono previsti durante la pausa per il Mondiale, Aina ha ancora quattro partite per convincere definitivamente il Toro.

Intanto, proverà a tenersi stretto il posto da titolare. Nell’ultimo mese ha superato definitivamente Singo nelle gerarchie, dopo la rete di Udine adesso va a caccia del primo assist stagionale.

Per domenica contro il Milan, però, il test sarà soprattutto sulla fase difensiva: dalla sua parte agiranno due come Theo Hernandez e Leao. E’ davvero l’esame di maturità per il nigeriano.