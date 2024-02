Juve, Allegri bocciato: «Punto immeritato, dov’è l’idea di gioco?»

Le valutazioni dei principali quotidiani sportivi su Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juventus contro il Verona

I tre principali quotidiani sportivi hanno analizzato la partita preparata da Massimiliano Allegri dopo il 2-2 tra Verona e Juventus.

TUTTOSPORT 5 – «La crisi non è finita e si allunga la striscia di partite senza vittorie: sono quattro, in cui la Juventus ha raccolto appena due punti. Se anche il Verona, terz’ultimo, mette paura ai bianconeri… Gli avversari hanno dato l’animo in campo, cosa che non è riuscita alla Juventus».

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Non c’è traccia di gioco definita, non si capisce quale sia l’idea, ammesso che ce ne sia una. Procede per tentativi e per aggiustamenti. Si prende un punto immeritato».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Ha aggiustato una bruttissima Juve dopo il 2-2, è più strano che non l’abbia persa».

