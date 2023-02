La Juventus si interroga sul futuro di Allegri, la società è dubbiosa riguardo al tecnico bianconero per il progetto futuro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non sarebbero convinti di continuare con Max nel futuro perché non lo ritengono l’uomo adatto per un progetto basato sui giovani.