Juve, assalto a Di Maria: la strategia dei bianconeri per l’argentino

Di Maria Juve, si può! Svelata la strategia del club per convincere l’esterno argentino a sbarcare in Italia: le ultimissime

La Juventus è tornata alla carica per Angel Di Maria. L’esterno d’attacco, in scadenza con il Paris Saint-Germain a giugno, vorrebbe iniziare una breve parentesi in un nuovo club prima di terminare la carriera in Argentina.

I bianconeri avrebbero una strategia. Per Di Maria i vertici della Juventus, che non scartano a priori quella che potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato, sono pronti a discutere un ingaggio al ribasso. A rivelarlo è Tuttosport.