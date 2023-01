Juve-Atalanta, Marinelli insufficiente

L’arbitro Marinelli bocciato dai quotidiani stamattina dopo l’operato in Juventus-Atalanta, l’analisi di Tuttosport

«Marinelli è molto tollerante e questo fa bene alla partita, ma esagera in area atalantina. Al 7’, quando Milik su filtrante di Di Maria ruba il tempo a Palomino, che anziché correre verso la palla va sul polacco e lo cintura, per poco ma in modo netto e interrompendone lo scatto: il var non può intervenire. Interviene invece al 24’, quando salva Marinelli, che non aveva visto il fallo netto di Ederson su Fagioli e può così fischiare il rigore. Più di un dubbio anche allo scadere del primo tempo, quando Toloi colpisce con gomito e avambraccio la schiena di Milik, che stava controllando palla davanti a lui: sarebbe stato da valutare se dentro o fuori area, ma Marinelli ha lasciato correre».