Juve, serve una punta da 20 gol: prende quota Ramos, Gyokeres e Retegui nel radar

Juve, rebus attacco: Vlahovic e Milik in uscita, Kolo Muani in stallo e ora serve una punta da 20 gol a stagione; ecco i nomi

La Juve è ancora alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo, ma il mercato non aspetta e in vista della stagione 2025-26 resta aperta l’urgenza di trovare un centravanti titolare. Come riportato da la Gazzetta dello Sport Vlahovic e Milik sono in uscita, mentre l’opzione Kolo Muani sembra in fase di stallo. Tra i candidati più caldi spicca Gonçalo Ramos, reduce da una stagione da riserva al PSG, ma con un bottino di 18 reti in 16 presenze da titolare. Il portoghese è giovane (classe 2001), ha uno stipendio sostenibile e un costo del cartellino potenzialmente più basso di altri profili seguiti come Gyokeres dello Sporting o Retegui dell’Atalanta. Il PSG lo aveva acquistato per 65 milioni dopo un prestito dal Benfica, ma il suo impiego limitato potrebbe abbassarne la valutazione a circa 50 milioni. Ramos ha tecnica, visione e istinto del gol: un attaccante completo, in grado di giocare anche spalle alla porta e di inserirsi con efficacia, ideale per un progetto tecnico a medio-lungo termine come quello che i bianconeri stanno cercando di costruire.

Le alternative non mancano ai bianconeri, ma ciascuna presenta ostacoli. Viktor Gyokeres ha segnato 54 gol stagionali ma costa almeno 70 milioni e ha forte concorrenza internazionale. Retegui sarebbe una scelta più accessibile (40-45 milioni) e garantirebbe un rinforzo anche per lo zoccolo italiano. Lookman, pure lui nell’orbita Atalanta, è meno centravanti puro. Hojlund del Manchester United è stimato, ma considerato troppo acerbo per il prezzo. Osimhen resta un sogno irrealizzabile per clausola e volontà del Napoli, mentre Jonathan David appare più vicino ad altre big italiane. Lucca dell’Udinese piace, ma solo come rincalzo. Dopo una stagione poco prolifica in cui Vlahovic è stato capocannoniere con appena 15 gol, la Juve è chiamata a un investimento deciso su un attaccante in grado di garantire oltre 20 reti stagionali: un requisito fondamentale per tornare a competere ai massimi livelli.