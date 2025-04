Juve, non solo il titolare: i bianconera cercano anche il vice per la prossima stagione, tutti i nomi

Juve, i bianconeri al lavoro sul calciomercato: si cerca non solo il centravanti titolare, ma anche il suo vice. Ecco tutti i nomi sondati dalla dirigenza

La Juve non è alla ricerca solo di un centravanti titolare per il prossimo calciomercato estivo, ma anche di un secondo attaccante in grado di completare il reparto offensivo. L’obiettivo è rinforzare la rosa con una punta di complemento, utile a garantire alternative affidabili nel corso della stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono quattro i profili monitorati dalla dirigenza bianconera: Lorenzo Lucca dell’Udinese, Nikola Krstovic del Lecce, Liam Delap dell’Ipswich Town e il giovane italo-argentino Franco Modica, attualmente al Rosario Central.