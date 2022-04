Errori ed espulsioni, l’arbitraggio di Juve Bologna fa discutere ancora una volta

L’arbitraggio di Sacchi fa discutere in Juve Bologna: errori ed espulsioni, ai bianconeri manca un rigore

Ancora una volta a tenere banco nel post partita sono le polemiche dell’arbitraggio che si è visto in Juve Bologna. Al netto di una partita giocata sottotono dalla squadra di Allegri, i bianconeri recriminano per un presunto rigore su Vlahovic.

Non solo errori, ma anche una doppia espulsione di Sacchi per il Bologna. Soumaoro e Medel mandato sotto la doccia nel giro di un minuto e nel finale. Due rossi che costano caro al Bologna che forse avrebbe potuto strappare anche una vittoria. Resta il pareggio così come restano le polemiche dell’arbitraggio. Lo scrive Tuttosport.