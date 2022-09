Juve, Boniek: «Fatica con chiunque, non comanda il gioco»

Le parole dell’ex Juve, Boniek, sulla crisi del gioco dei bianconeri: «Ancora devo vedere una partita in cui i comandano il gioco»

Zbigniew Boniek ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulla difficoltà di gioco della Juve. Di seguito le sue parole.

«Milik? Ha sempre fatto gol, a prescindere da quanto ha giocato. Un giocatore con le sue caratteristiche ha però bisogno di essere schierato in campo. Se gioca entra in condizione, vedere due centravanti insieme è possibile. Guardando la Juventus mi accorgo che è una squadra un po’ strana. Ancora devo vedere una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri comandano il gioco. La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare la gestione. Non puoi sempre e solo giocare in contropiede con certi giocatori».