Juve, Bonucci: «Ronaldo? Non al top, ma averlo è un valore aggiunto»

Juve, Bonucci su Cristiano Ronaldo: «Non è al top in questo momento, ma lavoriamo per farlo esprimere. È un valore aggiunto»

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del suo libro. Ecco le parole del calciatore bianconero:

«Ronaldo? Lavoriamo per permettergli di esprimere al massimo la sua forza e dimostrare le sue doti. In questo momento non è al top della forma, ma averlo in squadra è un valore aggiunto assoluto. Non dimentichiamo, per fortuna, che là davanti abbiamo Dybala e Higuain, che stanno andando alla grande».