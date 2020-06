Juve, Buffon: «Belle sensazioni. Sesta Coppa Italia? Ho già vinto tanto»

Gigi Buffon è pronto a dare il massimo per permettere alla Juve di superare il turno di Coppa Italia contro il Milan. Le parole del portiere

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia di Juve-Milan, Gianluigi Buffon ha svelato cosa si prova a tornare finalmente in campo. Ecco le parole del portiere bianconero.

«Sensazioni? Sono belle, di una ritrovata normalità, seppur anormale. E’ un primo step importante. Il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e scandito il tempo della Nazione. ritrovarlo è importante. E’ stato sicuramente un qualcosa che ci ha messo a dura prova, inevitabilmente esula dalla normalità. Fa parte dell’eccezionalità, non si è abituati a gestirle. Alcune volte questo senso di indeterminatezza condizionava l’umore. Obiettivo sesta Coppa italia per eguagliare Mancini? Non è importante. Ho già vinto tanto, sono soddisfatto. Se si continua a giocare e la storia della Juve continua, è normale provare a fare incetta il più possibile».