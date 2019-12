Juve, Buffon: «Real Madri agli ottavi? Sarebbe un piacere. L’Inter…»

Juve, a tutto Buffon: «Sorteggio? Prendere il Real Madrid sarebbe sempre un piacere. Scudetto? Servirà testa e umiltà»

Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano TuttoSport. Questo il pensiero dell’estremo difensore bianconero su diversi temi:

«Il Real Madrid subito agli ottavi? Beh, insomma, in questi casi ci si mette un po’ nelle mani della dea… sbandata, perché delle volte non è bendata, ma è sbandata. E quindi vediamo un po’ cosa esce. Chiaramente incontrare il Real Madrid è sempre un piacere. L’Inter fuori dalla Champions inciderà nella corsa allo scudetto? Per la Juve non cambia nulla, se avremo la testa e l’umiltà dimostrati contro il Bayer. Se invece saremo supponenti e superficiali allora potrebbe essere rischioso».