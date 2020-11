All’Allianz Stadium, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium di Torino) All’Allianz Stadium, Juve e Cagliari si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Cagliari 2-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium

4′ Sponda di Simeone – A cercare Joao Pedro contrastato regolarmente da Demiral, non protesta nessuno del Cagliari. Sul prosieguo dell’azione buona chiusura dI De Ligt

8′ Cross Morata – Caparbio lo spagnolo che prima sbaglia il controllo in area e poi riesce a mettere in mezzo. Ma il pallone non arriva a Ronaldo

11′ Gol annullato a Bernardeschi – Il 33 aveva incrociato in rete dopo essere stato servito da Morata in area. Lo spagnolo aveva però ricevuto in posizione irregolare

19′ Tiro Bernardeschi – Ci riprova il 33, questa volta dal limite. Conclusione alta di molto, prima Kulusevski aveva cercato Morata con un bel cross

23′ Kulusevski murato in area – Conclusione di volo col destro rimpallata. Aveva staccato bene da corner De Ligt

25′ Ronaldo anticipato – Intervento decisivo di Walukiewicz,il portoghese era stato servito davanti alla porta da Morata

26′ Colpo di testa Morata – Che colpisce sia il pallone sia viene colpito a sua volta da De Ligt. Pallone fuori da ottima posizione

29′ Tiro Kulusevski – Il “suo” mancino avvitato da dentro l’area, fuori di mezzo metro. Lo svedese era stato servito molto bene da Cuadrado

37′ Tiro Bernardeschi – Conclusione violenta dal limite sullo sviluppo di corner. Ma di facile lettura per Cragno perché centrale. Ma è la terza volta che ci prova il 33

38′ Gol Ronaldo – Il portoghese riceve in area da Morata, finta, controfinta e destro sul secondo palo imparabile per Cragno

42′ Doppietta Ronaldo – Deviazione vincente sul secondo palo da due passi dopo il colpo di testa di Demiral

45′ Fine primo tempo – Duplice fischio allo Stadium, si dispera Morata che aveva il possesso del pallone al limite

Juve Cagliari 2-0: risultato e tabellino

Reti: 38′ Ronaldo, 42′ Ronaldo

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Arthur, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Di Pardo, Frabotta, McKennie, Chiesa, Bentancur, Portanova, Dybala, Vrioni.

Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Zappa, Marin, Rog Tripaldelli; Ounas, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco. A disp. Aresti, Vicario, Carbon, Caligara, Oliva, Cerri, Pavoletti, Pereiro, Sottil, Tramoni.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli

Ammoniti: 33′ Rabiot, 36′ Tripaldelli