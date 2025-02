Juve, rivoluzione in estate sul mercato? Ecco tutte le mosse di Giuntoli per la prossima stagione

Juve, la prossima estate nuova rivoluzione sul calciomercato bianconero: tutti i nomi nel mirino di Giuntoli per giugno

Il calciomercato della Juve non smette mai di lavorare. Nonostante la sessione invernale sia appena finita, Gazzetta.it ha rivelato che ci sono già alcuni obiettivi per l’estate. A partire da uno dei tormentoni di gennaio: David Hancko su cui ci sarà l’assalto decisivo soprattutto dopo il possibile passaggio di Cambiaso al Manchester City. Inoltre verranno spesi 14 milioni di euro per riscattare Kalulu dal Milan.

I bianconeri, secondo la rosea, torneranno a lavorare anche a centrocampo dove il grande obiettivo è Tonali, il cui valore è di circa 40 milioni di euro come quello di Douglas Luiz al momento del suo arrivo in bianconero che potrebbe essere una carta di scambio proprio col Newcastle per portare l’ex Milan a Torino.

In attacco, Vlahovic sembra destinato all’addio: il sogno di Giuntoli è quello di strappare al Napoli Osimhen dopo l’anno in prestito al Galatasaray. Anche qui da tenere in conto la spesa di 35 milioni di euro per riscattare Conceicao dal Porto.