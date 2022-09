Juve, cambiano i piani futuri di mercato

Cambiano i piani della Juve per la prossima sessione di mercato a gennaio: si cercava un centrale, ma si potrebbe guardare ad altri ruoli

Finita una sessione di calciomercato i dirigenti della Juve pensano già alla prossima, quella invernale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri inizialmente sembravano orientati a prendere un centrale di difesa mancino (N’Dicka, Gabriel o Igor), ma potrebbero aver cambiato idea.

Infatti nelle ultime partite Allegri ha schierato Danilo centrale di difesa ricevendo buoni feedback dal campo. L’allenatore bianconero avrebbe intenzione di continuare a puntare su Danilo nella nuova posizione disegnata per lui, andando a rinforzare altre zone di campo (per quanto il brasiliano non sia mancino).