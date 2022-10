Juve, Chiesa: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Federico Chiesa sta continuando a lavorare per mettersi a disposizione della Juve sul campo: ecco quanto potrebbe tornare

Buone notizie in casa Juve per Chiesa: nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi nove mesi dal terribile infortunio al crociato e il lento recupero. E ora si lavora per rimetterlo a disposizione di Allegri.

Con ogni probabilità, come riferisce Tuttosport, i bianconeri lo riavranno a disposizione per le sfide contro Benfica o PSG, decisive per il passaggio agli ottavi di Champions.

