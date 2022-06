Juve, con Di Maria mancano solo i dettagli per il suo arrivo in bianconero

Juve, la trattativa con Angel Di Maria prosegue: manca solo un dettaglio per definire l’arrivo dell’argentino in bianconero

La trattativa tra Di Maria e la Juve sta proseguendo in maniera spedita e senza intoppi.

Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha spiegato che le parti stanno ragionando sugli ultimi dettagli relativi all’ingaggio del contratto. L’argentino dovrebbe andare a percepire 6 milioni di euro più bonus legati a presenze, obiettivi personali e di squadra. Non c’è timore che Di Maria non possa essere a Torino per l’inizio della stagione della Juve.