Juve contro il razzismo, ecco i progetti del club bianconero

Juve contro il razzismo, i progetti del club bianconero: «Diamo un calcio al razzismo», ecco l’iniziativa postata anche sui social

Oggi si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione delle Discriminazioni Razziali e la Juventus ha voluto esporre i propri progetti. Ecco il comunicato sul sito bianconero:

«Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione delle Discriminazioni Razziali e Juventus ribadisce il proprio impegno a favore di temi come l’integrazione, la lotta al razzismo e alla discriminazione. Il progetto Un Calcio al Razzismo si inserisce nel perimetro di azione di Juventus Goals con l’obiettivo di rendere le giovani generazioni più consapevoli e responsabili del linguaggio adottato, per mezzo di attività formative e momenti di gioco».