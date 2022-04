Juve, dall’estero piovono critiche per Vlahovic e De Ligt: «Che imbarazzo!»

Juve Inter, polemiche dall’estero contro Vlahovic e De Ligt per due episodi nel finale di partita: il pensiero fuori dai confini italiani

Vlahovic e De Ligt scatenano le polemiche dall’estero dopo la partita con l’Inter.

I due giocatori della Juve, in particolare, sono stati criticati per le loro “sceneggiate” nei minuti finali della sfida dello Stadium, quando hanno cercato di guadagnarsi due falli nel tentativo di pareggiare la sfida. Le immagini sono state condivise sui social e i due bianconeri sono stati definiti spesso come «imbarazzanti».