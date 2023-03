Juve, Danilo: «Razzismo? In Italia accade spesso…»

Le parole di Danilo, difensore brasiliano capitano della Juventus, sulla situazione razzismo in Italia. I dettagli

Danilo ha parlato al canele YouTube ufficiale della Juventus.

PAROLE – Il razzismo non è così esposto. Noi non lo vediamo subito, poi quando si riflette si guarda bene. È una cosa che c’è sempre. Dobbiamo combatterlo. Ci sono cose naturali, normali e abituali. Il razzismo è abituale. Non è naturale e neanche normale. Non bisogna dare giudizi. Un pregiudizio è sempre una cancellazione del senso critico. Chi fa pregiudizio perde l’opportunità di imparare. Dobbiamo ascoltarci per seguire un percorso di crescita importante per tutti. Mio padre diceva sempre che persone come noi dovevamo vestirsi e comportarsi in un certo modo. Sono cresciuto in questo modo, poi ho imparato tante cose. Non dico che sbagliava, ma era la realtà del momento. Dobbiamo cambiare l’atteggiamento. Bisogna agire subito, non si può stare in una comfort zone, altrimenti le cose non cambiano. Bisogna chiarire la strada per coloro che soffrono questa situazione. Deve diventare più facile l’accesso per essere aiutati. Le cose non sono cambiate molto. Le persone dimenticano. È sempre più una cosa dei social. È importante parlare perché secondo me sono importati i punti di riferimento. I giovani vedono che parliamo di cose che possano rappresentarli. In Italia succede spesso, però accade anche in altri paesi. Si aspetta troppo a intervenire e questa cosa non la capisco. Siamo veloci a fare un post su Instagram, però poi finisce lì. Ognuno prosegue la sua vita. Non è facile trovare la strada giusta per combattere il razzismo.