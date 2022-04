Juve De Ligt, futuro in bilico? La clausola spaventa gli interessati

De Ligt Juve, ancora in bilico il futuro del difensore olandese? Risposta chiara del club bianconero: ecco cosa succederà in estate

Futuro in bilico per De Ligt alla Juve? Assolutamente no. I bianconeri non hanno intenzione di cedere il centrale olandese, nonostante abbiamo ricevuto e stia ricevendo tante avance.

Sul difensore c’è una clausola da 120 milioni che spaventa i club interessati e anche per questo la Juve conta di trattenerlo ancora a lungo in rosa. Il classe ’99 è ben lieto di continuare in Italia e chissà, magari anche da capitano. Lo scrive Tuttosport.