Juve, De Ligt: «Vogliamo vincere questa finale. Ronaldo? Sono fiducioso»

La carica di Matthijs de Ligt a pochi minuti dall’inizio della finale di Coppa Italia fra la Juve e i rivali del Napoli

Matthijs de Ligt si è presentato ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita della finale di Coppa Italia fra Napoli e Juve. Ecco le considerazioni dell’olandese prima del fischio d’inizio.

FINALE – «E’ una gara molto importante, è la finale e la finale dobbiamo vincerla».

CRISTIANO RONALDO – «Sono fiducioso perchè quando non gioca al massimo in una partita, in quella successiva diventa due volte più bravo».