Juve, Del Piero: «Non conosco i piani e non mi ha chiamato nessuno»

Alessandro Del Piero ha parlato delle dimissioni del cda della Juve e di un suo possibile ritorno in società con i bianconeri

A beIN Sports, Alessandro Del Piero ha commentato così il terremoto in casa Juve e il possibile ritorno in bianconero.

«Ho passato più di 20 anni alla Juventus, il mio rapporto con i tifosi e il club è molto, molto profondo. È stato una grande viaggio, qualsiasi notizia sulla Juve mi coinvolge e mi colpisce. Ritorno? Non conosco i piani, nessuno mi ha chiamato e non so cosa succederà. Ma ho ancora casa a Torino…».

