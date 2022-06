Juve Di Maria, Allegri sta per perdere la pazienza: la situazione

Calciomercato Juventus: Di Maria prende ancora tempo, ma Allegri sta per perdere la pazienza

Ieri ennesima giornata interlocutoria sul fronte Angel Di Maria: da Ibiza, dove l’esterno argentino sta trascorrendo le vacanze con la moglie, le figlie e gli amici e compagni di Nazionale Paredes e Lo Celso, tutto tace.

La risposta che la Juve attendeva per metà settimana non è arrivata. L’argentino ha ancora bisogno di tempo e dal suo entourage assicurano che entro domenica arriverà un responso. Allegri sta spingendo per averlo con sé, ma la pazienza del tecnico è quasi arrivata al limite. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

