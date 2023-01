Juve, Di Maria è un caso: solo 394 minuti giocati e l’ennesimo stop

Angel Di Maria è un vero e proprio caso per la Juve. Pochi i minuti fin qui giocati dall’argentino e l’ennesimo infortunio per lui

Angel Di Maria ha lasciato per l’ennesima volta da sola la Juventus. Il Fideo non è partito per Cremona a causa di una contusione alla caviglia destra. Dalla Continassa fanno sapere che non si tratta di nulla di grave e contano di recuperare l’argentino in due, massimo tre giorni, per il numero 22 si tratta però dell’ennesimo stop in una stagione particolarmente tribolata, che lo mette comunque a rischio anche per la gara con l’Udinese di sabato pomeriggio.

I numeri bianconeri raccontano di appena 394 minuti giocati su un potenziale di 1890. Finora 9 partite saltate per infortunio (adduttore prima, con ricaduta ravvicinata, bicipite femorale poi) e 2 per squalifica (rosso diretto rimediato contro il Monza). Meno di lui in rosa hanno giocato solo Chiesa, Soulé e Rugani.L’ultima da titolare in A risale allo sciagurato match dell’U-Power Stadium, quando si fece cacciare poco prima dell’intervallo, e una sola volta è rimasto in campo per 90 minuti, a inizio ottobre contro il Maccabi Haifa in Champions League. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.