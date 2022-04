Juve fuori dalle coppe europee? Le UEFA ci pensa per un motivo

Juve esclusa dalle coppe europee nelle prossime stagioni? La UEFA starebbe pensando anche a questa soluzione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’insistenza nel progetto Superlega rischia di costare caro alla Juve.

La UEFA starebbe infatti pensando di escludere i bianconeri, così come Real e Barcellona, dalle competizioni europee a partire dalla stagione 2023/24. Ma non solo. Prima infatti potrebbe avvenire la condanna al pagamento di una multa da 15 milioni di euro, oltre alla trattenuta del 5% dei premi UEFA, ultime spiagge per consentire alle tre società “ribelli” di abbandonare il loro piano.