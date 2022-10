Juve, Giletti: «Sono anni che affrontiamo una discesa negli inferi»

Le parole di Massimo Giletti, tifoso d’eccezione della Juve, sul momento dei bianconeri: «Forse la pagina più nera degli ultimi anni»

Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul momento difficile della Juve, con vista sul derby. Di seguito le sue parole.

«Forse la pagina più nera degli ultimi anni. Mancano i Buffon, i Barzagli, i Chiellini. La Juve di, oggi è composta da ragazzi viziati che pensano più al look, ai social, agli affari loro. Gli uomini veri risolvono i problemi parlandosi in faccia, ma questi…Il crollo della Juve non parte da due mesi, è meno recente, riguarda la società. Sono anni che affrontiamo una discesa negli inferi. Errori che nascono da lontano e miopie recenti. Da quando non c’è più Marotta, la Juve non è stata più capace di progettare. Allegri è solo una parte del problema. La Juventus gioca piccole frazioni da grande,ma finisce per sciogliersi come neve al sole. Penso che sia favorito il Torino e se vincessimo non cambierebbe nulla: a ottobre già sappiamo che la stagione sarà difficile».

