Torino Juventus, è un derby da paura: Juric carica, Allegri per la svolta

Alle ore 18 in campo Torino contro Juventus per un derby della Mole da paura: Juric suona la carica e Allegri vuole svoltare.

Il tecnico granata deve necessariamente fare i conti con le assenze ma ha lavorato in settimana per vincere i duelli in campo. I bianconeri in ritiro stanno cercando di ritrovare l’unione del gruppo e la forza per uscire da un momento difficile. Il derby può essere lo spartiacque della stagione per entrambe le squadre. Il Torino per tornare a vincere un derby e riprendersi dopo il pari con Empoli e le due sconfitte precedenti, la Juventus per cambiare rotta. Chi vincerà? Difficile dirlo, ma sicuramente vedremo in campo tanto agonismo per una partita sentita da tutta la città.