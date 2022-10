Schuurs l’anti Vlahovic, il centrale olandese è l’uomo di Juric

Ivan Juric prepara il derby e lo fa cercando di mettere i suoi giocatori nelle condizioni migliori per fare bene, per l’allenatore Schuurs è l’anti Vlahovic

Ivan Juric prepara il derby e lo fa cercando di mettere i suoi giocatori nelle condizioni migliori per fare bene, per l’allenatore Schuurs è l’anti Vlahovic.

L’olandese arrivato in estate, è il nome più indicato per il ruolo da ‘nuovo Bremer’. Nel weekend arriva la partita più importante per tifosi e società e il derby contro la Juve è il miglior modo per caricare positivamente l’ambiente. I granata giocano e corrono, anche se nelle ultime giornate non hanno raccolto per quanto fatto vedere. Contro i bianconeri arriva una partita importante e l’obiettivo è fermare Vlahovic come fatto nella scorsa stagione. Tocca a Schuurs fare le veci di Bremer. Lo scrive Tuttosport.