La Juve fa sul serio per Gyokeres: ecco la formula per convincere lo Sporting (ma il suo futuro è legato a Vlahovic)

La Juve in prima fila per Gyokeres: l’offerta per convincere lo Sporting e l’attaccante svedese ad accettare il bianconero

La Juve è la squadra più determinata nella corsa a Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting, che inizialmente sognava la Premier League e l’Arsenal, ma ora si sta convincendo del progetto bianconero. Il club portoghese, pur avendo fissato una clausola da 100 milioni, è disposto a trattare per una cifra attorno ai 70, a condizione di evitare scontri. Secondo il Corriere dello Sport i bianconeri, forti di una progettualità chiara e di risorse economiche pronte grazie ai premi Champions e al Mondiale per club, propongono una formula da 60 milioni più 10 di bonus legati a obiettivi realistici. Gyökeres, autore di 54 gol nell’ultima stagione, è considerato un finalizzatore moderno, paragonabile a Haaland per movimenti e freddezza sotto porta.

Il suo arrivo, però, dipende dal destino di Vlahovic: finché il serbo – il più pagato della Serie A – resterà a Torino, non ci saranno margini per un investimento così oneroso. Comolli sarebbe pronto a offrire allo svedese un contratto da 7-7,5 milioni netti, cifra importante ma sostenibile solo in caso di cessione di Dusan. Parallelamente, la Juve continua a sondare anche Osimhen, tentato dall’Al-Hilal, e lo svincolato Jonathan David, a cui sono stati proposti 6 milioni più bonus. Anche Retegui resta sul taccuino, ma l’Atalanta ne fa una valutazione altissima. Intanto, lo Sporting si muove per il dopo-Gyökeres, trattando Romulo Cardoso dal Göztepe. La sensazione è che la Juve, al netto delle incertezze, stia facendo sul serio come nessun altro.