Juve, i derby di Tortu: «Un 4-0 con un grande Dybala»

Filippo Tortu, medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo nella staffetta, ha parlato su Tuttosport di alcuni dei suoi derby della mole preferiti del passato. Di seguito le parole del tifoso vip bianconero.

RICORDI DI DERBY –«Io la Juve la seguo praticamente fin dalla nascita, quindi anche il derby. E’ un rapporto speciale. Ne ricordo uno finito mi pare 4-0 con un grande Dybala. (23 settembre 2017) Io dovevo presenziare a un evento a teatro, con la mia ragazza dell’epoca e feci come in qualche film, infilai il cavo dell’auricolare su per il braccio. Mi alzai anche al primo gol, suscitando l’imbarazzo della ragazza. Ho anche un bel ricordo di quello della scorsa stagione, vinto nel finale».

LA JUVE PIU’ BELLA –«La Juventus 2015… Pirlo, Marchisio, Pogba, Chiellini, Buffon, quella qualità, la finale di Champions. Per quanto riguarda i giocatori, penso a chi ha rappresentato la juventinità, Chiellini e Marchisio. Ho anche avuto la fortuna di conoscerli, due persone meravigliose. Io ho avuto questa fortuna: aver cominciato come tifoso e poi l’opportunità di frequentare quel mondo. È un privilegio per noi atleti. Posso andare a vedere una partita di

basket, parlare con gli altri colleghi sportivi, confrontarci. Sono tutti molto interessati alla nostra attività».

