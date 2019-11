Juve, il consiglio di Platini: «Tieni Dybala e prendi Mbappé»

Juve, il consiglio di Platini: «Dybala è il nuovo Baggio: tienilo e prendi Mbappé, la stella dei prossimi dieci anni»

Platini ed il suo vecchio, grande, amore. La Juventus. Di cui ha parlato in un’intervista a Tuttosport. «Io di nuovo in bianconero? Me lo hanno domandato spesso, ma non si rivivono due volte le stesse storie d’amore. In tandem con Andrea Agnelli all’Eca? Tutto è possibile, ho ottimi rapporti con lui».

Poi qualche consiglio in tema di mercato. «Mi piace molto Neymar, ma Mbappè può essere davvero la stella dei prossimi 10 anni. Lo consiglierei alla Juve, ma in realtà lo proporrei a tutti. Dybala? E’ un giocatore più simile a Del Piero e Baggio che a me: ha dei mezzi incredibili, fa tutto in velocità».