Juve, il legale di Dybala: «Ecco cosa era previsto dalle scritture private»

Le parole dell’avvocato di Dybala sulla richiesta degli arretrati dell’argentino alla Juve: «Anche una clausola sugli eredi»

Sul Corriere di Torino si parla oggi di Paulo Dybala e della richiesta di pagamento degli arretrati ancora in sospeso con la Juve. Il quotidiano svela anche una dichiarazione del legale Luca Ferrari ai pm, che lo hanno ascoltato come persona informata dei fatti.

«Io dovevo avere un paracadute, un piano B: queste scritture dimostrano che se il giocatore viene trasferito prima che si realizzino la condizioni per il pagamento dei premi a fini di integrazione, e quindi in tutto o in parte non sia possibile essere reintegrato, gli sarebbe stato riconosciuto comunque a titolo di incentivo all’esodo l’importo del dovuto. Addirittura ho previsto che, se fosse morto, l’integrazione sarebbe andata agli eredi»

