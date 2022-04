Juve, il mercato “parla” tedesco: due obiettivi nel mirino di Cherubini. Ultime

Juve, Cherubini mette nel mirino due tedeschi. Ecco i giocatori che potrebbero rinforzare la rosa del club bianconero

Parlano tedesco due nuovi obiettivi di calciomercato della Juve.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, Cherubini avrebbe messo nel mirino due giocatori della Germania come possibili rinforzi per la prossima stagione. Uno è l’attaccante Werner che trovando poco spazio al Chelsea e sarebbe disponibile a provare un’esperienza in Serie A. L’altro è il talentuoso centrocampista Weigl del Benfica, cresciuto nelle file del Borussia Dortmund