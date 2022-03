Juve in corsa per lo scudetto? Barzagli: «Lo dovrebbero perdere le altre»

Juve nella corsa scudetto? Barzagli: «Lo dovrebbero perdere le altre. Il gioco è discutibile, ma i risultati arrivano. La distanza è ampia»

L’opinionista di DAZN ed ex giocatore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato della sua ex squadra nel corso di Sunday Night Square.

LA JUVE – «Se vogliamo trovare il difettuccio, diciamo che non brilla ed il gioco è discutibile, ma c’è la mentalità di arrivare ai trofei. Hanno passato anni a cercare la qualità oltre alla vittoria: un anno è andata; uno no, con tutte le difficoltà del caso. Allegri sa come arrivare in fondo. Se vincono tutte le partite, arrivano a 83 punti, che è una quota molto bassa. Significa che per vincere lo scudetto lo devono perdere gli altri. Recuperare ora 8, 7 o 5 punti è difficile, le distanze sono ampie».