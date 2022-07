La Juve impegnata in numerosi incontri con gli agenti di Alvaro Morata e Nicolò Zaniolo oltre con quello di Koulibaly

Non soltanto incontri con il manager di Koulibaly per la Juve.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno vedendo in queste ore anche gli agenti di Morata e Zaniolo: il primo per riportarlo a Torino, il secondo invece per prendere il posto lasciato libero da Dybala.