Juve, c’è l’incontro con l’agente di Koulibaly

Invito a cena per parlare di Koulibaly: la Juve vede Ramadani, agente del difensore del Napoli per convincerlo a venire in bianconero

La Juve fa la prima mossa concreta per Kalidou Koulibaly. In attesa di risolvere il futuro di de Ligt, il club bianconero si muove per l’esperto centrale del Napoli con un contratto in scadenza nel 2023.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di evoluzioni sul fronte de Ligt la Juventus fa la prima vera mossa per Koulibaly: è infatti in programma un incontro a cena con Ramadani, agente del difensore, a Milano.