Bocci: «Occasione vetta per l’Inter, ma contro la Juve servirà una cosa. I numeri sono chiari…»

L’analisi di Alessandro Bocci sul big match di Serie A tra Juve ed Inter, in programma questa sera all’Allianz Stadium. I dettagli

Alessandro Bocci ha analizzato la sfida tra Juve ed Inter sul Corriere della Sera.

OCCASIONE INTER – «Il terzo pareggio consecutivo del Napoli regala all’Inter l’occasione di scavalcare Conte e sistemarsi in cima alla montagna in beata solitudine, come mai successo in questa stagione. Sarebbe il modo migliore per prepararsi al mese bestiale che attende Inzaghi e i suoi discepoli, compreso il viaggio al Maradona nel week end del 2 marzo».

SFIDA ALLA JUVE – «Ma vincere in casa della Juve non è mai facile. La squadra con lo scudetto sul petto ci è riuscita solo una volta nelle ultime 11 occasioni e Thiago, davanti alla sua gente, ha perso due volte in Champions, mai però in campionato. L’Inter, inciampata malamente a Firenze, si è presa la rivincita quattro giorni dopo a San Siro. Una vittoria meritata, contro una Fiorentina troppo arrendevole, che non ha scacciato le perplessità sullo stato di salute dei nerazzurri, meno incisivi di un anno fa e in difficoltà soprattutto a centrocampo, il reparto nevralgico dove, nell’ultimo periodo, solo Barella è sembrato all’altezza della situazione».