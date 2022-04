Juve Inter, nerazzurri arrivati a Torino: accoglienza da brividi – VIDEO

Juve Inter, nerazzurri arrivati in hotel a Torino: tifosi scatenati all’esterno dell’albergo che ospita la squadra nerazzurra

Poco dopo le 20 di questa sera l’Inter di Simone Inzaghi è arrivata a Torino, dove domani giocherà all’Allianz Stadium il big match contro la Juventus valevole per la 31esima giornata di Serie A.

#JuveInter ⚽️ L'#Inter è arrivata in hotel a Torino. Tanti tifosi ad accogliere la squadra di Inzaghi. Domani la sfida contro la #Juventus all'Allianz Stadium 🎥⤵️ – VIDEO pic.twitter.com/1OiaQZr6nu — JuventusNews24.com (@junews24com) April 2, 2022

I nerazzurri sono arrivati nell’hotel che li ospiterà questa notte accompagnati da tanti tifosi e curiosi, accorsi in massa a vedere l’arrivo dei calciatori dell’Inter. Presenti, tra gli altri, anche Brozovic e De Vrij, fino all’ultimo in dubbio per la sfida di domani sera.