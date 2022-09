Juve, Kaio Jorge verso l’addio? Sirene brasiliane per lui

Kaio Jorge potrebbe dire addio alla Juventus: sul brasiliano ci sarebbe l’interesse in Brasile del Flamengo

In attesa del rientro dopo il lunghissimo stop per infortunio, Kaio Jorge finisce nel mirino di un club brasiliano. Come riportato dal giornalista Julio Miguel Neto su Twitter, il Flamengo starebbe pensando al centravanti.

L’attaccante della Juventus potrebbe trasferirsi in prestito nel 2023 dopo il ritorno in campo.

