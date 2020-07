Juve Lazio, i convocati di Sarri: indisponibile Chiellini

Convocati Juve per la Lazio: Giorgio Chiellini torna nella lista degli assenti. Sarri non avrà a disposizione il centrale

Maurizio Sarri ha diramato le convocazioni in vista del match in programma questa sera alle 21.45 all’Allianz Stadium di Torino. Poche ore al big match di campionato contro i biancocelesti.

Ecco i giocatori a disposizione di Mister Maurizio Sarri per la sfida dell’Allianz Stadium. Assente Chiellini ma out anche De Sciglio e Khedira e lo squalificato Bernardeschi. Convocati 4 Under 23: Wesley, Muratore, Olivieri e Zanimacchia.