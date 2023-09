All’Allianz Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve torna a vincere dopo la sconfitta contro il Sassuolo. 1-0 contro il Lecce, decide un gol di Milik. Primo KO in campionato per i salentini.

Juve-Lecce 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Lecce.

1′ Tiro Rabiot – Sinistro dal limite del francese, troppo centrale però: Falcone non ha problemi nel bloccare il pallone.

2′ Occasione Cambiaso – Dorgu sceglie male il tempo dell’intervento e manca il pallone di testa. Si invola Chiesa verso la porta, poi scarica per Cambiaso che arriva in corsa e spara col destro: mura la difesa del Lecce.

7′ Tiro Chiesa – Ci prova col sinistro, da posizione ampiamente proibitiva. La traiettoria termina abbondantemente a lato.

12′ Tiro Chiesa – Fagioli centralmente per Chiesa, l’esterno conta i passi e va di destro ma mastica ancora la sfera. Il suo tentativo si perde sul fondo, alla destra di Falcone.

16′ Occasione Juve con McKennie e Cambiaso – Si distende la Juventus con Rabiot e Fagioli: il 2001 va a destra da McKennie che punta e salta Dorgu. Traversone profondo, ci arriva Cambiaso che la riscodella al centro ma trova solo il muro dei salentini.

21′ Colpo di testa Rabiot – Lunga gittata nella rimessa di McKennie, Rabiot spizza di testa ma trova i guantoni di Falcone.

22′ Tiro Milik – Troppo debole il tiro dalla distanza del polacco, attento Falcone in presa centrale.

27′ Occasione Chiesa – L’occasione migliore fino a questo momento capita sui piedi di Chiesa. Danilo imbuca, Chiesa in diagonale col mancino spedisce a lato dentro l’area di rigore.

30′ Tiro-cross di Cambiaso – Dal fondo, il numero 27 disegna una buona traiettoria ma viene sporcata dalla difesa. Esce e blocca Falcone.

41′ Colpo di testa Rabiot – Punizione sul secondo palo di Fagioli, di testa Rabiot trova i riflessi di Falcone. Respinta con i pugni del portiere.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

48′ Che rischio di Cambiaso – Il terzino si lascia anticipare da Almqvist, che entra in area di rigore. In qualche modo l’ex Bologna lo recupera e Szczesny blocca in presa, ma che rischio per la Juventus.

50′ Colpo di testa Pongracic – Punizione di Oudin, gira di testa Pongracic ma non inquadra il bersaglio.

52′ Bremer libera l’area – Si intensifica la pressione del Lecce. Oudin ha tanto spazio a sinistra, lo sfrutta e cerca in area Krstovic: Bremer in spaccata dice no.

57′ Gol Milik – La Juventus sblocca il risultato. McKennie scodella in area, sponda di Rabiot e Milik a pochissimi passi dalla porta fulmina Falcone.

58′ Il VAR convalida il gol – Check del VAR per un presunto fuorigioco del polacco. Tutto regolare, il gol è buono.

65′ Tiro Rabiot – Contropiede della Juventus, si distende a sinistra con Rabiot. Porta palla il francese, poi sinistro in diagonale che non trova la porta. Buona iniziativa del numero 25.

73′ Occasione Chiesa – Sterzata e controsterzata del numero 7 a sinistra, poi traversone alle spalle della difesa per l’inserimento di McKennie. Anticipato proprio sulla linea.

90’+3′ Espulso Kaba – Il calciatore del Lecce va giù in area di rigore. Per Giua è simulazione: doppio giallo e dunque rosso, ospiti in dieci.

FINE PARTITA

Migliore in campo: McKennie PAGELLE

Juve-Lecce 1-0: risultato e tabellino

Rete: 57′ Milik

JUVE (3-5-2): Szczesny; Rugani (71′ Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (86′ Weah), Fagioli (86′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (71′ Kostic); Chiesa, Milik (77′ Vlahovic). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling-Junior

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti (62′ Gendrey), Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin (62′ Rafia), Ramadani (69′ Kaba), Blin (81′ Piccoli); Almqvist, Krstovic, Strefezza (62′ Sansone). All. D’Aversa. A disp. Brancolini, Joan Gonzalez, Berisha, Listowski, Faticanti, Corfitzen, Gallo, Burnete, Touba, Samek

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: 29′ Ramadani, 55′ D’Aversa, 68′ Rafia, 75′ Chiesa, 90′ Krstovic, 90’+1′ Rabiot

Espulso: 90’+3′ Kaba