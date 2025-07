Juve, trattativa in corso con il Marsiglia per Weah: i francesi inseriscono quel nome come pedina di scambio

La Juve tratta con il Marsiglia per la cessione di Weah: i francesi hanno proposto ai bianconeri Rongier come pedina di scambio

Nel corso delle trattative tra Juve e Olympique Marsiglia per il futuro di Timothy Weah, è emerso un nome a sorpresa: quello di Valentin Rongier. A riportare l’indiscrezione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il centrocampista francese, 30 anni, è stato citato all’interno di un discorso più ampio tra i due club, senza che si sia però ancora entrati nel vivo di una trattativa.

Rongier non è attualmente una priorità per i bianconeri, ma il suo profilo è stato proposto o comunque sondato come possibile pedina di scambio nell’ambito del dialogo aperto per Weah. Una situazione ancora embrionale, ma che merita attenzione: l’ex Nantes vanta oltre 270 presenze in Ligue 1 e un contratto in scadenza nel 2026. Esperienza, affidabilità e duttilità tattica lo rendono un potenziale rinforzo di valore per un centrocampo bianconero in fase di revisione.

La nuova dirigenza guidata da Comolli e Modesto sta valutando una serie di opzioni per rafforzare la rosa, e Rongier potrebbe diventare una soluzione interessante soprattutto nel caso in cui si decidesse di costruire un’operazione più ampia legata alla cessione di Weah. La sua capacità di ricoprire più ruoli in mediana, unita a una buona conoscenza del calcio internazionale, potrebbe rappresentare un valore aggiunto in vista di una stagione densa di impegni.

Al momento, comunque, la Juventus resta in fase di osservazione. Rongier non figura in cima alla lista dei rinforzi a centrocampo, ma potrebbe rientrare nei radar se i contorni dell’operazione con il Marsiglia dovessero evolversi in modo favorevole. In attesa di sviluppi concreti, quella del centrocampista francese resta una pista da monitorare: non prioritaria, ma tutt’altro che chiusa.