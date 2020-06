Juve Milan, maglia speciale dei rossoneri: «Black lives matter» – FOTO

Presa di posizione importante per il Milan. La formazione di mister Stefano Pioli è scesa in campo con una maglia speciale in occasione della gara di Coppa Italia contro la Juventus.

Tutti i giocatori nel riscaldamento hanno indossato una maglia completamente nera, con la scritta: «Black lives matter».

Silence is not an option: say no to racism!

Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/WKXC08i8wT

— AC Milan (@acmilan) June 12, 2020